ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم وزير الداخلية الأسبق ونجله.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر لـ«بوابة الوسط» الليبية اليوم، إن المركز تسلم جثمان محمد آدم، واستقبل جريحان آخران لا يزالان يتلقيان الخدمات الصحية بمركز بنغازي الطبي.

وأوضح قويدر، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل في وقت سابق ثمانية جرحى فقط ولم يتسلم أي وفيات، لافتًا أن القتيل نقل إلى قسم الثلاجة لعرضة على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي أكدت ، أن إصابات الجرحى الثمانية تراوحت بين البسيط والمتوسط، وجميعهم يتلقون العلاج والخدمات الصحية والرعاية اللازمة وحالاتهم الصحية مستقرة.

وقال رئيس قسم النجدة بنغازي، المقدم جمال العمامي، إن التفجير نتج عن سيارة مفخخة من نوع «أوبل»، واستهدف وزير الداخلية الأسبق، عاشور سليمان شوايل، ونجله.

وكانت الاحصائية الاولية للانفجار إصابة أثنين .