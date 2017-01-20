مئات العراقيين يتظاهرون في بغداد مطالبين بتعديل قانون الانتخاباتالجمعة، 20 يناير 2017 07:42 م
تظاهر مئات العراقيين في بغداد ومدن جنوبي العراق، اليوم الجمعة، مطالبين بتعديل قانون الانتخابات الجديد وإصلاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومواصلة برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
ودعا المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) لتشريع قانون انتخابات عادل، مجددين مطالبتهم بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين
وتطبيق الإصلاحات من قبل الحكومة العراقية .. بينما قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية لساحة التحرير لتامين التظاهرة.
وفي محافظة واسط، طالب عشرات المتظاهرين باستبدال مفوضية الانتخابات بأخرى مستقلة غير حزبية، رافضين استمرار مفوضية الانتخابات الحالية كونها تعتم على المحاصصة الحزبية، مؤكدين ضرورة تحقيق إصلاح شامل بالدولة وعدم الاكتفاء بحلول جزئية.
ودعا متظاهرون في كربلاء إلى تعديل قانون الانتخابات وإتاحة الفرصة لوصول القوى المدنية لمجلس النواب العراقي، وانتقدوا هيمنة أحزاب سياسية وشددوا على ضرورة فتح ملفات الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الحكومة.
وفي بابل، أكد متظاهرون ضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي الذي يحد من عملية المشاركة السياسية الواسعة، بجعل سن الترشيح 30 عاماً، ورفضوا خصخصة قطاع الكهرباء وأشادوا بالانتصارات العسكرية التي تحققها القوات العراقية في الموصل مركز محافظة نينوي.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أشار إلى أن الحكومة قررت تحديد يوم السبت 16 سبتمبر 2017 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وقال إنه تم اتخاذ القرار في ضوء الاقتراح المقدم من المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.
ويتظاهر العراقيون يوم /الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو 2015 بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية بمشاركة نشطاء التيار المدني وأنصار التيار الصدري، مطالبين بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح
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