 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 07:24 مساءً
روابط سريعة
الزمالك يتلقى موافقة على عرض لضم مهاجم يونيون إسبانيولا التشيلي
كارلوس سالوم

الزمالك يتلقى موافقة على عرض لضم مهاجم يونيون إسبانيولا التشيلي

الجمعة، 20 يناير 2017 07:34 م

تلقى نادي الزمالك، خطابا من نادى يونيون إسبانيولا التشيلي يتضمن الموافقة على بيع اللاعب الفلسطيني الحاصل على الجنسية الأرجنتينية كارلوس سالوم مقابل 600 ألف دولار.

وكان الزمالك قد أرسل عرضًا رسميًا للنادي التشيلي لضم اللاعب بعد موافقة المدير الفني محمد حلمي.

ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا يبدأ غدا /السبت/ ويستمر لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر، يلعب خلاله مباراتين وديتين يومي الاثنين والخميس المقبلين، استعدادا لمباراة الأوليمبي يوم 3 فبراير المقبل في دور الـ32 لكأس مصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3