تلقى نادي الزمالك، خطابا من نادى يونيون إسبانيولا التشيلي يتضمن الموافقة على بيع اللاعب الفلسطيني الحاصل على الجنسية الأرجنتينية كارلوس سالوم مقابل 600 ألف دولار.

وكان الزمالك قد أرسل عرضًا رسميًا للنادي التشيلي لضم اللاعب بعد موافقة المدير الفني محمد حلمي.

ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا يبدأ غدا /السبت/ ويستمر لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر، يلعب خلاله مباراتين وديتين يومي الاثنين والخميس المقبلين، استعدادا لمباراة الأوليمبي يوم 3 فبراير المقبل في دور الـ32 لكأس مصر.