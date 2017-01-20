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الجمعة 20 يناير 2017 07:31 مساءً
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الرئاسة: العلاقات المصرية الأمريكية يسودها التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط

الرئاسة: العلاقات المصرية الأمريكية يسودها التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط

الجمعة، 20 يناير 2017 07:32 م

الرئاسة: العلاقات المصرية الأمريكية يسودها التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط

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