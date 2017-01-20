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الجمعة 20 يناير 2017 07:22 مساءً
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مناهضون لترامب يحطمون متاجر وسيارات بواشنطن
مناهضون لترامب يحطمون متاجر وسيارات بواشنطن

مناهضون لترامب يحطمون متاجر وسيارات بواشنطن

الجمعة، 20 يناير 2017 07:47 م
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قام مئات من الملثمين يرتدون زيا اسود تجمعوا تعبيرا عن رفضهم للرئيس المنتخب دونالد ترامب برشق الحجارة وتحطيم النوافذ في وسط واشنطن بحسب صحفيين من وكالة فرانس برس.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتم تحطيم الواجهة الخاصة بمقهى “ستاربكس”  وواجهة مصرف “بنك أوف أمريكا”.

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