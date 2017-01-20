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الخارجية الروسية والسورية تناقشان التحضير لمحادثات أستانة
ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير

الخارجية الروسية والسورية تناقشان التحضير لمحادثات أستانة

الجمعة، 20 يناير 2017 07:22 م
وكالات

ناقش مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، والسفير السوري بموسكو رياض حداد، التحضيرات اللازمة لمحادثات تسوية الأزمة السورية في أستانا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم /الجمعة/ - إن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحضير وعقد الاجتماع الدولي حول الأزمة السورية في أستانا يوم الاثنين المقبل مع التركيز على ضرورة التأكيد على (تحقيق) أقصى كفاءة لها”، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

ومن المفترض أن تستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانا المحادثات حول الأوضاع في سوريا، لكن مشاركة بعض الأطراف لا زالت غير مؤكدة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يتضمن الحضور ممثلي الجيش النظامي السوري والمعارضة المسلحة، كما من المفترض أن تركز المحادثات على سبل تطبيق نظام لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا.

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