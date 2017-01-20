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ترامب: واشنطن تترعرع ونواجه تحديات ومصاعب كبيرة

ترامب: واشنطن تترعرع ونواجه تحديات ومصاعب كبيرة

الجمعة، 20 يناير 2017 07:04 م

ترامب: واشنطن تترعرع ونواجه تحديات ومصاعب كبيرة

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