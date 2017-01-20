الرئيس اللبناني: ندعم كل ما من شأنه تحقيق التضامن بين الدول العربيةالجمعة، 20 يناير 2017 06:51 م
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان يدعم كل ما من شأنه أن يحقق التضامن بين الدول العربية، لأن هذا التضامن أساس قوة هذه الدول، معربا عن أمله أن تتمكن القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في 29 المقبل من معالجة القضايا العربية الراهنة.
وأوضح الرئيس عون خلال استقباله اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن لبنان سوف يسهم في أي جهد عربي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لا تزال مرجعية ويجب العمل للمحافظة عليها لأنها العنصر الجامع الوحيد للدول العربية.
من جانبه قال أبو الغيط إن زيارته للبنان وهي الأولى منذ تعيينه أمينا عاما للجامعة تأخرت نتيجة الفراغ الرئاسي الذي كان في لبنان، وهي مناسبة لتأكيد دعم الجامعة للبنان وتثمينها الكبير للدور الذي يلعبه داخل الجامعة العربية وخارجها.
ووجه الدعوة إلى الرئيس عون لزيارة الجامعة العربية وإلقاء كلمة أمام رؤساء البعثات العربية فيها، وذلك عند قيامه بالزيارة الرسمية إلى مصر.
وأضاف أنه بحث مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة وأهمية مشاركة الرئيس عون فيها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في عدد من الدول لا سيما تلك التي تشهد حروبا وتدميرا. وفي نهاية اللقاء قدم أبو الغيط للرئيس عون شعار جامعة الدول العربية.
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