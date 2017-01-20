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الجمعة 20 يناير 2017 07:30 مساءً
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«مايك بنس» نائبًا لرئيس الولايات المتحدة
دونالد ترامب ونائبه مايك بنس

«مايك بنس» نائبًا لرئيس الولايات المتحدة

الجمعة، 20 يناير 2017 07:10 م

أدى مايك بنس اليمين الدستورية لتسلّم منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، منذ قليل، أمام الآلاف الحاضرين لمراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمنيى الكونجرس.

ولد مايك بنس في 7 يونيو 1959 في كولومبوس، وهو سياسي أمريكي وعضو في الحزب الجمهوري شغل منصب حاكم إنديانا منذ عام 2013.

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