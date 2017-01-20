قال متصل يدعى سامي خليل من الغربية، للإعلامي مصطفى بكري: “بعد أما شوفت وطنيتك دلوقتي؛ أنا جسمي كله بيترعش من وطنيتك”.

وأضاف “سامي”- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”-: “بقول وأنا بضمير مرتاح، رحم الله البطن التي أنجبتك، ربنا يجعل لها روضة في الجنة”.

وأشار المتصل إلى أنه أسس ائتلافًا لدعم الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، وقام بتعليق اللافتات في شوارع طنطا.