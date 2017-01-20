 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 07:30 مساءً
روابط سريعة
متصل لـ"بكري" ربنا يرحم البطن اللي جابتك"
مصطفى بكري

متصل لـ"بكري" ربنا يرحم البطن اللي جابتك"

الجمعة، 20 يناير 2017 06:43 م

قال متصل يدعى سامي خليل من الغربية، للإعلامي مصطفى بكري: “بعد أما شوفت وطنيتك دلوقتي؛ أنا جسمي كله بيترعش من وطنيتك”.
وأضاف “سامي”- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”-: “بقول وأنا بضمير مرتاح، رحم الله البطن التي أنجبتك، ربنا يجعل لها روضة في الجنة”.
وأشار المتصل إلى أنه أسس ائتلافًا لدعم الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، وقام بتعليق اللافتات في شوارع طنطا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3