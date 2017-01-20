اليابان تصدق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئالجمعة، 20 يناير 2017 06:47 م
صدقت اليابان على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بالانسحاب من الاتفاقية التي تضم 12 دولة.
وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية الاقتصادية، اليوم الجمعة، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني على اتفاقية الشراكة، أخطرت الحكومة اليابانية نيوزيلندا، بأن طوكيو، استكملت إجراءاتها الداخلية.
ويبدو من غير المرجح أن تنفذ الاتفاقية الحرة بالكامل بعد أن تعهد ترامب بسحب الولايات المتحدة منها في أقرب وقت بعد توليه مهام منصبه.
وعلى الرغم من موقف ترامب، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال جولته الأسبوع الماضي في بلدان آسيا المطلة على المحيط الهادئ، أهمية استمرار الضغط على الولايات المتحدة بشأن برنامج اتفاقية الشراكة التجارية.
ونقلت الصحيفة عن الوزير المسؤول الياباني عن الاتفاقية نوبتيرو ايشيهارا، قوله “إن اليابان تعمل بحزم نحو بناء مؤسسة مشتركة لدعم أهمية التجارة الحرة”.
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