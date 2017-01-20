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تامر أمين: " دونالد ترامب عريس العالم اليوم"
دونالد-ترامب

تامر أمين: " دونالد ترامب عريس العالم اليوم"

الجمعة، 20 يناير 2017 06:41 م

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم الموافق 20 يناير هو يوم جديد في تاريخ العالم، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو عريس العالم وكتب كتابه اليوم في البيت الأبيض.

وأضاف “أمين”، خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم”، المذاع علي فضائية “الحياة”، اليوم الجمعة، أن “ترامب” هو عريس العالم بسبب أن كل دول العالم تتابع مراسم تنصيبه، مشيرًا إلى أن الغير مأسوف علي رحيله باراك أوباما يسلم ترامب الحكم، قائلاً: “ربنا يستر عليه ويستر علينا منه”.

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