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بعد أدائه اليمين الدستورية.. أمريكا تدخل عهد ترامب (فيديو)
ترامب يؤدي اليمين

بعد أدائه اليمين الدستورية.. أمريكا تدخل عهد ترامب (فيديو)

الجمعة، 20 يناير 2017 07:59 م
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أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القسم على مدرج مبنى الكابيتول، وذلك في إطار مراسم تنصيبه الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، ليبدأ ولاية تمتد 4 سنوات تشكل حقبة سياسية جديدة.

وردد ترامب اليمين الذي ردده كل سابقيه وهو يمسك بنفس الكتاب المقدس الذي استخدمه ابراهام لينكولن ليؤدي يمين تولي المنصب.

وتعهد ترامب، في خطاب توليه السلطة، بإعادة الولايات المتحدة إلى المرتبة الأولى عالميا.

وقال أمام رئيس المحكمة العليا “أنا دونالد ترامب أقسم بكل جدية اننى سأتولى منصب رئيس الولايات المتحدة بإخلاص وسوف ابذل كل ما في وسعي وأحافظ عن دستور الولايات المتحدة وأحميه وأدافع عنه . فليساعدني الرب.”

وقبل ترامب أدى مايك بنس بدوره القسم نائبا للرئيس الأمريكي، وأشرف كلارنس توماس، القاضي بالمحكمة العليا، على مراسم أداء القسم.

وقال ترامب في خطابه عقب ادائه اليمين الدستورية مخاطبا الشعب الأميركي: “معا سنحدد طريق ومسار الولايات المتحدة والعالم في قادم السنوات، سنواجه الصعاب والعوائق ولكن سنعمل على تجاوزها”.

وتابع: “نحن اليوم لا ننقل السلطة من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر، بل نحن نتداول السلطة من واشنطن إليكم أنتم أيها الشعب الأمريكي، واشنطن ازدهرت ولكن الشعب لم يشاطرها الثروة، ولكن كل هذا سوف يتغير لأن هذه اللحظة هي لحظتكم.. أنه يومكم.. انه احتفالكم.. والولايات المتحدة هي بلدكم”.

وأضاف: “ما يهمنا هو أن يراقب الشعب الحكومة ويديرها، و20 من يناير سيخلده التاريخ على أن الشعب أصبح هو الحاكم”.

وقال أيضا: السياسيون في بلادنا عاشوا برخاء لوقت طويل بينما الوظائف تقلصت والمصانع أقفلت.



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