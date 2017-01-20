قال الإعلامي تامر أمين، إنه يراهن أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في السنوات القادمة ستوقعه في مشاكل كبيرة وتحدث اضطرابات عالمية، مؤكدًا أن ترامب لن يكون لديه خطاب سياسي بل سيتحدث بشكل عفوي.

وأضاف “أمين”، خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم”، المذاع علي فضائية “الحياة”، اليوم الجمعة، أن هيلاري كلينتون لن تترك ترامب يحكم فترة ولايته بهدوء وستضع له عراقيل لتشعر الشعب الأمريكي أنه ارتكب جرم كبير لانتخابه ترامب، معقبا: “هيلاري هتقول للشعب الامريكي اشربوا عشان انتخبتوا ترامب وانهم سيندمون على ذلك”.

وتابع ساخرا : “هناك مظاهرات احتجاجية على تنصيب ترامب والدنيا مولعة في شوارع نيويورك وعندهم محمد محمود وواقعة سي إن إن زي ماسبيرو كده عندنا”، وأكمل منتقدا: “هو انتم نازلين في الشارع ليه يا أمريكان مش انتم بتقولوا الديمقراطية والحرية والصناديق ماتحترموها بقي زي مانتم بتقولولنا وبتطلبوا مننا نحترم الصناديق وبتعتبرونا دول متخلفة”.