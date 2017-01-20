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ترامب : سياستي ستقوم على مبدأ "أمريكا أولا "
ترامب

ترامب : سياستي ستقوم على مبدأ "أمريكا أولا "

الجمعة، 20 يناير 2017 08:14 م
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن واجهت العديد من التحديات والمصاعب الكبيرة خلال الفترة الماضية .

وأضاف في كلمته اليوم التي ألقاها اليوم بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ، أنه خلال الفترة الماضية أغنت الإدارات الأمريكية الصناعات الخارجية على حساب الصناعات المحلية ، ورفضت الدفاع عن حدود امريكا في حين دافعت عن دول أخرى واستنزفنات قواتنا المسلحة

واستطرد :”اليمين الذي أديته اليوم هو عهد وفاء لكل الامريكيين ، و سنبدأ من اليوم  رؤية جديدة تحكم أمريكا تقوم على  مبدأ أمريكا اولا “.

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