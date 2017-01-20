وضعت الهدية التي أحضرتها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال استقبالهما في البيت الأبيض، زوجة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ميشيل أوباما في حيرة، بعدما عكفت على البحث عن مكان تضع فيه الهدية أو شخص يتسلمها منها.

وأظهرت اللقطات المصورة ميشيل وهي تلتفت يمنيا ويسارا لكي تتمكن من وضع الهدية، والتقاط صورة رسمية مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته، ولكن دون جدوى.

ولم تجد ميشيل مخرجا من هذا الموقف “المحرج”، الذي جعل ترامب وميلانيا ينتظران لثوان حتى يتكمنا من التقاط الصورة الرسمية، خاصة وأن من كان يقف وراءهم جنديان من الحرس التشريفي لتأدية التحية العسكرية، إلا أن تدخل أوباما وضع حدا لتوتر زوجته.

فقد تسلم أوباما الهدية من ميشيل، وخطا إلى داخل البيت الأبيض، ووضعها هناك، ثم عاد ليلتقط الصورة الرسمية بجانب ترامب وميلانيا.

يذكر أن واشنطن العاصمة تشهد مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للبلاد. وتشمل المراسم أداء اليمين على درج الكونغرس وموكبا إلى البيت الأبيض يطوف بالشوارع التي سيحتشد فيها المتابعون.