أكد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رفضهما التام احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ولفتا إلى خطورة هذا الإجراء حال تنفيذه.

وقال الأمين العام للجامعة العربية -عقب لقائه اليوم الجمعة مع الحريري- إنه ناقش مع رئيس وزراء لبنان الوضع العربي واللبناني، وكيفية معالجة المشاكل الضاغطة على المنطقة بكاملها وعلى العلاقات العربية- العربية.

وأضاف أنه ناقش مع الحريري موضوع الرئاسة الأمريكية الجديدة وكيفية تعاملها مع العالم العربي وكيفية إعداد الموقف العربي لمواجهة أي تطورات في هذا الصدد.

وأعرب أبوالغيط عن ترحيبه برئيس وزراء لبنان في أي زيارة مقبلة لمصر وبزيارة مقر جامعة الدول العربية، مجددا تأكيد موقف الجامعة للاستقرار في لبنان وأن يكون للبنان دوره الواضح في نشاط وأعمال الجامعة العربية.