 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 05:10 مساءً
روابط سريعة
"الشرطة الاتحادية" العراقية: قتلنا 974 إرهابيا جنوبي الموصل
قصف مدفعي وصاروخي على مواقع الجيش الوطني

"الشرطة الاتحادية" العراقية: قتلنا 974 إرهابيا جنوبي الموصل

الجمعة، 20 يناير 2017 05:53 م
وكالات

قدر قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت عدد القتلى في محور الجنوب الشرقي بالموصل بحوالي 974 إرهابيا من تنظيم (داعش).

وقال جودت - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن عمليات الشرطة الاتحادية التي انتهت بتحرير محور الجنوب شرقي الموصل أسفرت أيضا عن تدمير 152 آلية مفخخة و120 هدفا لتنظيم (داعش)، وتدمير 9 طائرات مسيرة و55 حزاما ناسفا و500 عبوة ناسفة و47 سلاحا ثقيلا وست زوارق وعثرت على كميات كبيرة من المقذوفات الحربية وأسلحة متنوعة للتنظيم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3