قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تشعر بأي قلق حيال التغيرات المحتملة في السياسة والاقتصاد العاليم في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة “روسنانو” الروسية للتقنيات أناتولي تشوبايس، والذي قال فيها إن المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانوا يشعرون بحالة من الرعب جراء انتخاب ترامب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس” اليوم /الجمعة/ .

وقال بيسكوف: “لا نعرف ما الذي يجري في دافوس، نحن في موسكو، كل شئ على ما يرام لدينا في موسكو، لا يوجد هنالك أي مخاوف تذكر ونحن نعمل”.