 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 05:06 مساءً
روابط سريعة
الكرملين: لا نشعر بأي قلق جراء انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: لا نشعر بأي قلق جراء انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا

الجمعة، 20 يناير 2017 06:06 م
وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تشعر بأي قلق حيال التغيرات المحتملة في السياسة والاقتصاد العاليم في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة “روسنانو” الروسية للتقنيات أناتولي تشوبايس، والذي قال فيها إن المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانوا يشعرون بحالة من الرعب جراء انتخاب ترامب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس” اليوم /الجمعة/ .

وقال بيسكوف: “لا نعرف ما الذي يجري في دافوس، نحن في موسكو، كل شئ على ما يرام لدينا في موسكو، لا يوجد هنالك أي مخاوف تذكر ونحن نعمل”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3