 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 05:14 مساءً
روابط سريعة
"الآثار": إقبال كثيف على زيارة المتحف الإسلامي عقب إعادة افتتاحه
المتحف الاسلامي

"الآثار": إقبال كثيف على زيارة المتحف الإسلامي عقب إعادة افتتاحه

الجمعة، 20 يناير 2017 05:40 م

صرح المشرف العام على متحف الفن الإسلامي، الدكتور أحمد الشوكي، بأن المتحف شهد اليوم /الجمعة/ إقبالا كثيفا من الحضور في أول أيام افتتاحه بالمجان للزائرين المصريين والسائحين العرب والأجانب، وذلك عقب انتهاء أعمال تطويره وترميمه.

وأعرب الشوكي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادته بوعي الجمهور المصري وحرصه على زيارة المتحف بعد إغلاقه لثلاث سنوات، ومشاهدة أعمال التطوير والقطع الأثرية الجديدة المعروضة إلى جانب القطع التي تم ترميمها، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف مواكبة مع إجازة نصف العام سيساهم فى زيادة الحركة الوافدة له، ونشر الثقافة الأثرية لجميع أفراد المجتمع المصري.

وأوضح الشوكي أنه تم إعداد ثلاثة كتالوجات للمتحف ومقتنياته باللغة العربية والإنجليزية، أما الثالث فخاص بالأطفال، بالإضافة إلى موقع وتطبيق إلكتروني خاص بالمتحف باللغتين العربية والإنجليزية.

كان وزير الآثار الدكتور خالد العناني، قرر فتح متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالمجان للجمهور لمدة 9 أيام، بدءا من اليوم، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3