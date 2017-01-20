"الآثار": إقبال كثيف على زيارة المتحف الإسلامي عقب إعادة افتتاحه

صرح المشرف العام على متحف الفن الإسلامي، الدكتور أحمد الشوكي، بأن المتحف شهد اليوم /الجمعة/ إقبالا كثيفا من الحضور في أول أيام افتتاحه بالمجان للزائرين المصريين والسائحين العرب والأجانب، وذلك عقب انتهاء أعمال تطويره وترميمه.

وأعرب الشوكي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادته بوعي الجمهور المصري وحرصه على زيارة المتحف بعد إغلاقه لثلاث سنوات، ومشاهدة أعمال التطوير والقطع الأثرية الجديدة المعروضة إلى جانب القطع التي تم ترميمها، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف مواكبة مع إجازة نصف العام سيساهم فى زيادة الحركة الوافدة له، ونشر الثقافة الأثرية لجميع أفراد المجتمع المصري.

وأوضح الشوكي أنه تم إعداد ثلاثة كتالوجات للمتحف ومقتنياته باللغة العربية والإنجليزية، أما الثالث فخاص بالأطفال، بالإضافة إلى موقع وتطبيق إلكتروني خاص بالمتحف باللغتين العربية والإنجليزية.

كان وزير الآثار الدكتور خالد العناني، قرر فتح متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالمجان للجمهور لمدة 9 أيام، بدءا من اليوم، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.