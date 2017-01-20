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استقرار أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى
دولارات

استقرار أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى

الجمعة، 20 يناير 2017 05:19 م

شهدت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم /الجمعة/ في البنوك الخمسة الكبري (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي) استقرارا وتوافقا مع أسعار إقفال أمس.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار في بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة) عند 60ر18 جنيه للشراء، و70ر18جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي، بلغ سعر الدولار للشراء 7ر18 جنيه، و8ر18 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار للشراء 18.65 جنيه، وللبيع 18.75 جنيه.

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