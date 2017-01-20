"الأوقاف" تصدق على صرف مليون جنيه لإنشاء مسجد بالغردقة

صدق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف على مليون جنيه كدفعة أولى للمساهمة في إنشاء مسجد الدهار الكبير بوسط مدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، لأعمال الإنشاءات في المسجد.

وقال الوزير إن إعمار وبناء مسجد الدهار يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد ومواصلة الجهود في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله، بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارتنا العريقة.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن مسجد الدهار الكبير يشبه في الطراز المعماري مسجد الميناء، موضحا أن تكلفة المسجد تصل إلى قرابة 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المسجد يعد علامة حضارية بارزة.

كما قام وزير الأوقاف بافتتاح مبنى مديرية أوقاف البحر الأحمر الجديد بمدينة الغردقة، ورافق الوزير عدد من القيادات بوزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالبحر الأحمر.