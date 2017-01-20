"الأوقاف" تصدق على صرف مليون جنيه لإنشاء مسجد بالغردقةالجمعة، 20 يناير 2017 05:18 م
صدق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف على مليون جنيه كدفعة أولى للمساهمة في إنشاء مسجد الدهار الكبير بوسط مدينة الغردقة.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، لأعمال الإنشاءات في المسجد.
وقال الوزير إن إعمار وبناء مسجد الدهار يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد ومواصلة الجهود في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله، بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارتنا العريقة.
من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن مسجد الدهار الكبير يشبه في الطراز المعماري مسجد الميناء، موضحا أن تكلفة المسجد تصل إلى قرابة 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المسجد يعد علامة حضارية بارزة.
كما قام وزير الأوقاف بافتتاح مبنى مديرية أوقاف البحر الأحمر الجديد بمدينة الغردقة، ورافق الوزير عدد من القيادات بوزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالبحر الأحمر.
-
تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض
يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب المنحدرين من ...Fri, 20 Jan 2017 09:13:08 GMT
-
«أوبر» تدفع 20 مليون دولار غرامة بسبب «التضليل»
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر” لخدمات النقل، مبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن ...Fri, 20 Jan 2017 08:59:11 GMT
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات، خلال ختام تعاملات اليوم، الجمعة، حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 632 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 722 جنيهًا، كما سجل عيار “18” ...Fri, 20 Jan 2017 08:19:04 GMT
-
وزير التعليم العالي يشهد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة بعد غد
تنطلق بعد غد الأحد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة في دورتها الثامنة، التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بمسرح ...Fri, 20 Jan 2017 14:39:15 GMT
-
محمود طاهر رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر بالإمارات
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي علي تولي المهندس محمود طاهر رئيس النادي، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عند توجهها إلى أبو ظبي يوم 7 فبراير القادم؛ ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
الاحتلال يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء
حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم /الجمعة/ قرية “باب الشمس” التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، ومجموعة من المتضامنين الأجانب في المنطقة المحاذية ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
عجوز اعتاد حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي 17 مرة
ذكرت محطة “NBC” الأمريكية أن عجوزا يبلغ من العمر91 عاما سيشارك للمرة الـ 18 في حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا للمحطة فإن “العجوز هارولد سمايك يقطن الآن في ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
مصرع 7 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية بدير الزور
لقى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم اليوم الجمعة، جراء استهداف مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي منازل في مدينة الزور السورية بالقذائف الصاروخية. وذكرت وكالة الأنباء ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
راشد يستعرض خطة تحرك الوزارة للدفع بحركة السياحة الوافدة من إسبانيا
التقى يحيى راشد وزير السياحة ممثلى الشركات السياحية العاملة بالسوق الاسبانى للاستماع الى مقترحاتهم بشأن سرعة استعادة للحركة السياحية الى مصر، مؤكدا أن يقوم كل طرف ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT