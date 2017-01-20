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الجمعة 20 يناير 2017 05:18 مساءً
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"الداخلية": نقل مرشد جماعة الإخوان الأسبق إلى إحدى المستشفيات
محمد مهدي عاكف

"الداخلية": نقل مرشد جماعة الإخوان الأسبق إلى إحدى المستشفيات

الجمعة، 20 يناير 2017 05:15 م

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم نقل القيادي الإخواني المتهم محمد مهدي عثمان عاكف ( مرشد جماعة الإخوان الأسبق) والمودع بمستشفى الأمراض الباطنية التابعة لمستشفيات القصر العينى إلى إحدى المستشفيات بناء على طلب أسرته وفقاً للقواعد القانونية.

وأوضح مسئول المركز في بيان أنه تم إيداع المتهم بغرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم لحين تماثله للشفاء .

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