أكد عمر جابر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، وفريق بازل السويسري، جاهزيته للمشاركة في مباراة المنتخب القادمة أمام أوغندا غدا السبت، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وكان عمر جابر قد تعرض للاصابة بكدمة قوية في الرأس خلال تدريبات منتخب مصر أمس الخميس على ملعب “سوجارا”، بعد كرة مشتركة مع زميله في المنتخب أحمد دويدار، حيث لم يستطع جابر إكمال المران.

وقال جابر – في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه تعافى تماما من الإصابة، وأصبح جاهزا لخوض لقاء أوغندا غدا بشكل طبيعي، مضيفا “الآلام التي شعرت بها أمس خلال المران اختفت تماما”.

واشار جابر إلى أن الأمر لم يتعد كونه كدمة قوية في الرأس ولكن دون وجود أي جرح، مؤكدا أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب فضل عدك إكماله مران الأمس، حتى لا يشعر بحالة دوار.

وكان طبيب المنتخب قد أكد أيضا، أن إصابة لاعب بازل السويسري، بسيطة ولن تمنعه من خوض مباراة أوغندا.