 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
لافروف يصف تدمير المسرح الروماني بتدمر بالوحشي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف يصف تدمير المسرح الروماني بتدمر بالوحشي

الجمعة، 20 يناير 2017 05:26 م
وكالات

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تدمير المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي بالوحشي.

وقال لافروف في كلمته اليوم الجمعة خلال بدء محادثاته مع نظيره الكازاخستاني”لقد رأيت العديد من التقارير حول تدمير المسرح الروماني. ماذا عساي أن أقول: الوحوش- يبقون وحوشا. وهذه الإيديولوجيا والممارسات غير مقبولة على الإطلاق”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يذكر أن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي قاموا بحملة اعتقالات داخل المدينة بعد أن دخلوها في أواخر شهر ديسمبر الماضي ونفذوا إعدامات بحق المواطنين وبعض عناصر الجيش السوري على منصة المسرح الروماني في المدينة الأثرية.

من جهته قال مدير الآثار السورية مأمون عبد الكريم اليوم الجمعة إن متشددي تنظيم “داعش” دمروا واحدا من أشهر المعالم الأثرية في مدينة تدمر وهو (التترابليون) بالإضافة لواجهة المسرح الروماني.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3