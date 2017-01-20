وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تدمير المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي بالوحشي.

وقال لافروف في كلمته اليوم الجمعة خلال بدء محادثاته مع نظيره الكازاخستاني”لقد رأيت العديد من التقارير حول تدمير المسرح الروماني. ماذا عساي أن أقول: الوحوش- يبقون وحوشا. وهذه الإيديولوجيا والممارسات غير مقبولة على الإطلاق”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يذكر أن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي قاموا بحملة اعتقالات داخل المدينة بعد أن دخلوها في أواخر شهر ديسمبر الماضي ونفذوا إعدامات بحق المواطنين وبعض عناصر الجيش السوري على منصة المسرح الروماني في المدينة الأثرية.

من جهته قال مدير الآثار السورية مأمون عبد الكريم اليوم الجمعة إن متشددي تنظيم “داعش” دمروا واحدا من أشهر المعالم الأثرية في مدينة تدمر وهو (التترابليون) بالإضافة لواجهة المسرح الروماني.