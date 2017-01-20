قال الرئيس الجامبي الجديد أداما بارو، أنه سيتسلم السلطة في بلاده قريبا وأنه يعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري رقم واحد لبلاده.

وأضاف في حوار مع قناة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الجمعة - “توجد علاقات قوية بين بريطانيا وجامبيا إذا عدنا للتاريخ، لقد احتلوا جامبيا ونحن جزء من الكومونويلث وسنعود إليه قريبا”.

ومضى بارو قائلا :”بريطانيا ستكون الشريك التجاري رقم واحد لنا وكذلك الحال في مجال الديمقراطية وفي مجال الحكم الرشيد، إنهم شركاؤنا”.

وأشارت القناة إلى أن بارو، ظهر عليه القلق وهو يحاول إخفاء مشاعره من الخوف على بلاده التي كانت البلد السياحي الذي يجتذب الألاف من البريطانيين والذي تعرض لمصاعب خلال الأيام الماضية بسبب نتائج الإنتخابات التي خسرها منافسه يحي جامع.

وقال بارو في حديثه عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:”لدينا الكثير من المشتركات. فإننا رجال أعمال”.

وكان بارو رجل أعمال ناجح في بلاده قبل دخول الإنتخابات الرئاسية الماضية مدعوما من كافة الأطياف المعارضة لجامع.

ودرس بارو في بريطانيا وكان يعمل حارس أمن في محلات “أرجوس” ليدفع منها ليتعلم.