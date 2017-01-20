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الداخلية: ضبط مخرج سينمائي لسرقته 5 لوحات أثرية
شعار وزارة الداخلية المصرية

الداخلية: ضبط مخرج سينمائي لسرقته 5 لوحات أثرية

الجمعة، 20 يناير 2017 05:03 م

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ألقت القبض على مخرج سينمائى، عقب قيامه بسرقة خمس لوحات فنية من متحف الفن الحديث بأرض المعارض بدار الأوبرا، وتغييرها بلوحات أخرى مقلدة، بحسب وكالة “أونا”.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بلاغًا من مديرة متحف الفن الحديث بأرض المعارض بدار الأوبرا المصرية باكتشافها تغيير خمسة لوحات فنية بالمتحف ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة واستبدالها بلوحات أخرى مقلدة.

وأكدت أنه حضر للمتحف أحد الأشخاص ويدعى “أحمد . ح . ع ” مخرج سينمائى، وأبلغها بأن لديه خطاب موجه للمتحف، منسوب صدوره ومزيل بتوقيع رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، متضمنًا السماح له بتصوير بعض اللوحات الفنية – وتبين بعد ذلك أن الخطاب مزور – وقام بالدخول لإحدى القاعات، وانصرف بعد انتهائه من أعمال التصوير بها، واتهمته بسرقة اللوحات الأصلية واستبدالها بأخرى مقلدة.

وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف تبين ظهور المخرج، وهو يقوم باستبدال اللوحات الفنية من الغرفة، وعقب تقنين الإجراءات، وتنفيذاً لإذن النيابة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط اللوحات الفنية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق

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