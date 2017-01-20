يستعد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لبدء فترة رئاسته بخفض كبير في الإنفاق الحكومي.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن العاملين في الفريق الانتقالي لترامب اجتمعوا مع موظفي البيت الأبيض لتوضيح خططهم في تقليص البيروقراطية الفيدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التي تم اقتراحها جذرية، حيث ستشهد وزارتي التجارة والطاقة تخفيضات كبيرة في التمويل، وسيتم وقف بعض البرامج الخاضعة لها أو نقلها إلى وكالات أخرى.

كما سيتم خفض النفقات في وزارات النقل والعدل والخارجية، كما سيتم خصخصة مؤسسة البث العام، بينما سيتم غلق الصندوق الوطني للفنون والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية تماما.

وأضافت الصحيفة أنه الخطة التي يستخدمها فريق ترامب من شأنها تقليل الإنفاق الفيدرالي إلى 5ر10 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

وتشبه التخفيضات المقترحة مخططا نشرت العام الماضي من قبل مؤسسة المحافظة التراث، وهو مركز أبحاث ساعد فريق ترامب الانتقالي.

ودعم الجمهوريين في الماضي مقترحات مماثلة في مجلسي النواب والشيوخ، لاعتقادهم بأن لديهم فرصة لمعالجة الإنفاق بعد سنوات من التحذيرات حول ارتفاع الديون.