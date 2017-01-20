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ترامب يصل كنيسة "سان جون" بواشنطن لحضور القداس قبيل تنصيبه رئيسا
دونالد ترامب

ترامب يصل كنيسة "سان جون" بواشنطن لحضور القداس قبيل تنصيبه رئيسا

الجمعة، 20 يناير 2017 05:05 م
وكالات

وصل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب إلى كنيسة “سان جون” بواشنطن والقريبة من البيت الأبيض لحضور قداس الجمعة وأداء الصلاة قبيل التنصيب.

ذكرت ذلك شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن ترامب وزوجته قضيا ليلتهما فى “بلير هاوس”، مقر الاستضافة الرسمي لكبار الزوار أمام البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يتجه ترامب إلى البيت الأبيض لحضور حفل الشاي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.

ثم يتوجه ترامب بعد ذلك إلى مبني الكابيتول (مبني الكونجرس الأمريكي) لأداء القسم (اليمين الدستورية).

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