أعربت الصين عن آملها في أن تشكل محادثات آستانة المقررة الاثنين المقبل بين أطراف الأزمة السورية أساسا سليما للحل السياسى فى سوريا .

وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الصين تدعم دور الأمم المتحدة كقناة رئيسية وسيطة في القضايا السورية معربة عن الأمل في توصل الحكومة السورية والمعارضة الى حلول تنهى كافة الخلافات بينهما.

وأضافت أن الصين تتخذ موقفا عادلا وموضوعيا حول القضية السورية، وتدعم محادثات السلام في جنيف فى الثامن من فبراير القادم وستواصل جهودها لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في سوريا .

وجددت هوا عزم الصين التمسك بموقفها غير المتحيز والموضوعي والعمل مع جميع الأطراف المعنية للعب دور إيجابي وبناء في إيجاد تسوية شاملة وسياسية للقضية السورية، واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية مصالح الشعب السورى وشعوب المنطقة كلها.

كانت الحكومة السورية والمعارضة توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نهاية العام الماضي بعد جهود ديبلوماسية مكثفة من عدة دول وتم الإعلان عن جولة جديدة من محادثات السلام في آستانة الاثنين القادم.

كما اعتمد مجلس الأمن الدولي آخر ديسمبر الماضي بالإجماع القرار رقم 2336 بشأن وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، واضعا أساسا هاما لحل القضية السورية بطريقة سياسية في العام الحالي.