تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض

يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب المنحدرين من ...