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الجيش التركي: مقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين في هجوم لـ "داعش" شمالي سوريا
الجيش التركي

الجيش التركي: مقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين في هجوم لـ "داعش" شمالي سوريا

الجمعة، 20 يناير 2017 04:37 م
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أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة ، مقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين في هجوم لتنظيم داعش في منطقة الباب شمال سوريا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية هذا الخبر العاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي أطلقت حملة عسكرية تحت اسم “درع الفرات” في شمال سوريا في شهر أغسطس الماضي، وذلك دعما لقوات “الجيش السوري الحر”، وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، بهدف تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية.

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