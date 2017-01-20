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تونس توقف ثلاثة أشخاص تسللوا من ليبيا
الامن التونسي ـ قوات الامن في تونس

تونس توقف ثلاثة أشخاص تسللوا من ليبيا

الجمعة، 20 يناير 2017 04:28 م
وكالات

قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة إن قوات البحرية المتمركزة بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير أوقفت ثلاثة أشخاص تسللوا من الأراضي الليبية عبر الشاطئ.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم إن الموقفين قالوا انهم من السنغال وقدموا دون وثائق هوية مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالمكان.

وبهذا ترتفع حصيلة الأفراد الذين تم إيقافهم بعد تسلل الحدود بطريقة غير شرعية إلى البلاد خلال شهر يناير 2017 إلى 23 شخصا.

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