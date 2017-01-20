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تونس: ألمانيا لم تزودنا بالهوية الحقيقية لمنفذ هجوم برلين خلال محاولتها ترحيله

تونس: ألمانيا لم تزودنا بالهوية الحقيقية لمنفذ هجوم برلين خلال محاولتها ترحيله

الجمعة، 20 يناير 2017 04:22 م
وكالات

نفت الحكومة التونسية أن تكون ألمانيا قد أعطتها الهوية الحقيقية لمنفذ هجوم برلين أنيس عامري، خلال محاولتها ترحيله إلى بلاده.

ونقلت شبكة (دويتش فيله) الألمانية عن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي المهدي بن غربية، قوله للقناة الألمانية الثانية “للأسف أعطتنا السلطات الألمانية في البداية اسما غير صحيح، لذلك كان جوابنا بالنفي”.

وتابع الوزير التونسي “عندما توصلنا للاسم الحقيقي، قمنا بالتحقق من هويته ووافقنا على قرار استرجاعه”.

يشار إلى أن الهجوم الذي نفذه أنيس عامري على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين تسبب في مقتل 12 شخصا وجرح العشرات.

وبحسب السلطات الألمانية، فقد فشلت كل محاولات ترحيله إلى بلده تونس، حيث ترددت السلطات التونسية لأشهر عديدة في الاعتراف به كمواطن تونسي وتقديم الوثائق اللازمة لترحيله.

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