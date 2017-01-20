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مصرع 7 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية بدير الزور
تفجير - قصف في سوريا - انفجار ‎

مصرع 7 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية بدير الزور

الجمعة، 20 يناير 2017 04:18 م
وكالات

لقى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم اليوم الجمعة، جراء استهداف مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي منازل في مدينة الزور السورية بالقذائف الصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مسلحي التنظيم الإرهابي، استهدفوا حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور بعدد من القذائف الصاروخية التي اخترقت إحداها منزلا في شارع الوادي وانفجرت بداخله، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية.

ويعاني أهالي مدينة دير الزور حصارا خانقا يفرضه عليهم تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي يستهدفهم بشكل مستمر بالقذائف الصاروخية والهاون وأسطوانات الغاز ورصاص القنص.

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