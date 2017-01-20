أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر الفريق بالإمارات والمقرر له نهاية الشهر الجاري، وأنه سوف يسابق الزمن لتعويض الفترة الماضية والتي لم يكن الاستعداد فيها جيدًا للقاء السوبر؛ نتيجة قلة عدد اللاعبين، وكثرة ارتباطات المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن معسكر الإمارات فرصة طيبة لإعادة لم شمل الفريق، وتحقيق أكبر قدر من التركيز بين اللاعبين واسترجاع الروح والتجانس، خاصة في ظل تعدد واختلاف دوافع اللاعبين خلال ارتباطاتهم المختلفة مع المنتخبات.

وأشار إلى أنه يهدف لتجهيز اللاعبين بقوة للقاء الزمالك، والعمل على التحضير الخططي والفني لهذه البطولة التي يتمني التتويج بها، رغم الصعوبات التي يتعرض لها من غيابات بالجملة للعناصر الأساسية خلال أغلب فترات التحضير للمباراة.

وشدد المدير الفني على أنه يسعى خلال هذه الفترة إلى خلق دوافع وأهداف جديدة للاعبيه، بما يعود بالفائدة على الفريق؛ لتحقيق الهدف المنشود ، وقال إن أهدافه من المعسكر كثيرة؛ وفي مقدمتها دخول اللاعبين في أجواء البطولة مبكرًا، وتوفير المناخ الصحي للفرق؛ من أجل التحضير الإيجابي للسوبر.. موضحًا أن مثل هذه المعسكرات تمنح الجهاز الفني فرصة كبيرة في متابعة حالة اللاعبين عن قرب سواءً داخل الملعب أو خارجه.

وأكد في نفس الإطار أنه سيستغل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق في هذا المعسكر؛ لتجهيز بعض اللاعبين، ولإكسابهم حساسية المباريات.. موضحًا أن الجهاز الفني سيتعامل مع مواقف متعددة للاعبين، خاصة أن هناك احتمالات بتنوع ظروف انضمام بعضهم، وأن الجهاز الفني سيضع برنامج التحضيرات الخاصة باللاعبين حسب الظروف المتاحة لكل منهم.

وعن اختيار دبي لاستضافة المعسكر.. أكد البدري أنه فضل الموافقة على هذا المعسكر بالإمارات؛ لتعدد مزاياه من حيث توفير الإمكانيات سواء كان في الإقامة أو الملاعب، آملًا أن يحقق المعسكر أهدافه.

وحول المباراة السوبر أمام الزمالك.. أكد أنها لن تكون سهلة وتتطلب بذل أقصى الجهد؛ لأن المنافس يستعد هو الآخر ولديه دوافع كثيرة.. مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون ظروف هذه المواجهة مختلفة عن هذه الوضعية الحالية بوجود جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية للفريق.

واختتم البدري تصريحاته بقوله إنه متشوق لمشاهدة جماهيره ودعمهم له، وللفريق في تلك المواجهة.. مؤكدًا أن إحساس تواجد الجماهير في المدرجات وسماع زئيرهم أمر طال انتظاره وتمناه كثيرًا.. مشيرًا إلى أن مشاهدة جمهور الأهلي في الإمارات من أهم مكاسب مباراة السوبر.