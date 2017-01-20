البدري: معسكر الإمارات فرصة لتجهيز اللاعبين قبل السوبرالجمعة، 20 يناير 2017 04:19 م
أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر الفريق بالإمارات والمقرر له نهاية الشهر الجاري، وأنه سوف يسابق الزمن لتعويض الفترة الماضية والتي لم يكن الاستعداد فيها جيدًا للقاء السوبر؛ نتيجة قلة عدد اللاعبين، وكثرة ارتباطات المنتخبات الوطنية.
وأوضح أن معسكر الإمارات فرصة طيبة لإعادة لم شمل الفريق، وتحقيق أكبر قدر من التركيز بين اللاعبين واسترجاع الروح والتجانس، خاصة في ظل تعدد واختلاف دوافع اللاعبين خلال ارتباطاتهم المختلفة مع المنتخبات.
وأشار إلى أنه يهدف لتجهيز اللاعبين بقوة للقاء الزمالك، والعمل على التحضير الخططي والفني لهذه البطولة التي يتمني التتويج بها، رغم الصعوبات التي يتعرض لها من غيابات بالجملة للعناصر الأساسية خلال أغلب فترات التحضير للمباراة.
وشدد المدير الفني على أنه يسعى خلال هذه الفترة إلى خلق دوافع وأهداف جديدة للاعبيه، بما يعود بالفائدة على الفريق؛ لتحقيق الهدف المنشود ، وقال إن أهدافه من المعسكر كثيرة؛ وفي مقدمتها دخول اللاعبين في أجواء البطولة مبكرًا، وتوفير المناخ الصحي للفرق؛ من أجل التحضير الإيجابي للسوبر.. موضحًا أن مثل هذه المعسكرات تمنح الجهاز الفني فرصة كبيرة في متابعة حالة اللاعبين عن قرب سواءً داخل الملعب أو خارجه.
وأكد في نفس الإطار أنه سيستغل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق في هذا المعسكر؛ لتجهيز بعض اللاعبين، ولإكسابهم حساسية المباريات.. موضحًا أن الجهاز الفني سيتعامل مع مواقف متعددة للاعبين، خاصة أن هناك احتمالات بتنوع ظروف انضمام بعضهم، وأن الجهاز الفني سيضع برنامج التحضيرات الخاصة باللاعبين حسب الظروف المتاحة لكل منهم.
وعن اختيار دبي لاستضافة المعسكر.. أكد البدري أنه فضل الموافقة على هذا المعسكر بالإمارات؛ لتعدد مزاياه من حيث توفير الإمكانيات سواء كان في الإقامة أو الملاعب، آملًا أن يحقق المعسكر أهدافه.
وحول المباراة السوبر أمام الزمالك.. أكد أنها لن تكون سهلة وتتطلب بذل أقصى الجهد؛ لأن المنافس يستعد هو الآخر ولديه دوافع كثيرة.. مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون ظروف هذه المواجهة مختلفة عن هذه الوضعية الحالية بوجود جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية للفريق.
واختتم البدري تصريحاته بقوله إنه متشوق لمشاهدة جماهيره ودعمهم له، وللفريق في تلك المواجهة.. مؤكدًا أن إحساس تواجد الجماهير في المدرجات وسماع زئيرهم أمر طال انتظاره وتمناه كثيرًا.. مشيرًا إلى أن مشاهدة جمهور الأهلي في الإمارات من أهم مكاسب مباراة السوبر.
-
تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض
يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب المنحدرين من ...Fri, 20 Jan 2017 09:13:08 GMT
-
«أوبر» تدفع 20 مليون دولار غرامة بسبب «التضليل»
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر” لخدمات النقل، مبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن ...Fri, 20 Jan 2017 08:59:11 GMT
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات، خلال ختام تعاملات اليوم، الجمعة، حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 632 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 722 جنيهًا، كما سجل عيار “18” ...Fri, 20 Jan 2017 08:19:04 GMT
-
وزير التعليم العالي يشهد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة بعد غد
تنطلق بعد غد الأحد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة في دورتها الثامنة، التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بمسرح ...Fri, 20 Jan 2017 14:39:15 GMT
-
محمود طاهر رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر بالإمارات
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي علي تولي المهندس محمود طاهر رئيس النادي، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عند توجهها إلى أبو ظبي يوم 7 فبراير القادم؛ ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
الاحتلال يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء
حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم /الجمعة/ قرية “باب الشمس” التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، ومجموعة من المتضامنين الأجانب في المنطقة المحاذية ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
عجوز اعتاد حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي 17 مرة
ذكرت محطة “NBC” الأمريكية أن عجوزا يبلغ من العمر91 عاما سيشارك للمرة الـ 18 في حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا للمحطة فإن “العجوز هارولد سمايك يقطن الآن في ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
مصرع 7 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية بدير الزور
لقى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم اليوم الجمعة، جراء استهداف مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي منازل في مدينة الزور السورية بالقذائف الصاروخية. وذكرت وكالة الأنباء ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
راشد يستعرض خطة تحرك الوزارة للدفع بحركة السياحة الوافدة من إسبانيا
التقى يحيى راشد وزير السياحة ممثلى الشركات السياحية العاملة بالسوق الاسبانى للاستماع الى مقترحاتهم بشأن سرعة استعادة للحركة السياحية الى مصر، مؤكدا أن يقوم كل طرف ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT