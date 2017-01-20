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ارتفاع أعداد الناجين جراء الانهيار الجليدي الذي ضرب فندقا بإيطاليا إلى 8 أشخاص
تزلج على الجليد

ارتفاع أعداد الناجين جراء الانهيار الجليدي الذي ضرب فندقا بإيطاليا إلى 8 أشخاص

الجمعة، 20 يناير 2017 04:16 م
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ارتفع عدد الناجين جراء الانهيار الجليدي الذي ضرب فندق (ريجوبيانو) الواقع في منطقة جبلية بوسط إيطاليا إلى 8 أشخاص.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة نقلا عن وسائل إعلام إيطالية أنه تم اكتشاف الناجين مدفونين تحت الثلوج وكان من بينهم طفلين، إلا أنه لم يتم استخراجهم جميعا.

من جهتها، أعلنت فرق الانقاذ أنه تم استدعاء الطائرات المروحية بمجرد اكتشاف الناجين.

يذكر أن انهيار جليدي ضرب فندق “ريجوبيانو” الكائن في منطقة “أبروتسو” الجبلية بوسط ايطاليا بعد سلسلة زلازل ضربت البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص، وفقدان حوالي 20 شخصا.

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