تنطلق بعد غد الأحد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة في دورتها الثامنة، التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بمسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية وسط القاهرة.

يشهد الافتتاح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشيماء البنا مديرة برنامج مختبر الشهرة بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية والمجلس تمهيدا لانطلاق فعاليات المسابقة.

وعقب التوقيع، سيقوم 36 متسابقا فى الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما بتقديم عرض علمي لا يتجاوز ثلاث دقائق يتسم بالفائدة والوضوح والبساطة ويستطيع الجمهور غير المتخصص استيعابه، وستقوم لجنة التحكيم بإعلان فائزي أولى التصفيات للمرحلة القادمة من تصفيات المسابقة.

ويترأس لجنة التحكيم الدكتور ياسر الشايب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضو المكتب الفني بمكتبة الإسكندرية، وهمت علام استشاري الآلام ونائب مدير قسم المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث، والفنانة سلوى محمد علي ضمن لجنة التحكيم.

ومسابقة مختبر الشهرة أكبر حدث علمي يقام في المملكة المتحدة للبحث في عالم العلوم عن شباب يستطيع توصيل المعلومة العلمية بطريقة سهلة

ومبسطة في عرض شيق لا يتجاوز مدته الثلاث دقائق.

ويدعم المسابقة هذا العام كداعم رئيسي كل من مؤسسة الألفي وجامعة الأسكندرية وجامعة قناة السويس وجامعة بني سويف والجامعة الأمريكية وجامعة النيل والداعم الإعلامي قناة “سي بي سي إكسترا نيوز”.