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الاحتلال يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء
الاحتلال الاسرائيلي - اسرائيل

الاحتلال يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء

الجمعة، 20 يناير 2017 04:13 م
وكالات

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم /الجمعة/ قرية “باب الشمس” التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، ومجموعة من المتضامنين الأجانب في المنطقة المحاذية لمستوطنة “معالية أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت ستة نشطاء، بينهم فتاة.

وحاصر جنود الاحتلال القرية، وشرعوا بطرد الشبان والصحفيين من المنطقة، كما حرروا مخالفات بحق سيارات البث الإعلامي، ومنعوا الصحفيين والمصورين من القيام بواجبهم المهني بحرية.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم /الجمعة/ إن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة استيطانية ضد الشعب الفلسطيني يجب مواجهتها بالمقاومة الشعبية والمقاطعة.

وأدان البرغوثي - في تصريح صحفي - إقدام قوات الاحتلال على محاصرة قرية باب الشمس واعتقال نشطاء المقاومة الشعبية منها، إضافة إلى إدانة هدم الاحتلال 18 منشأة في قلنديا.

وأضاف أن سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الأرض ومحاولات كسب الزمن، يجب أن تواجه بالوحدة وإنهاء الانقسام فورا ورص الصف الفلسطيني في إطار قيادة وطنية موحدة تقود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال وممارساته العنصرية.

وأعاد العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية بناء قرية باب الشمس المحاذية لمستوطنة “معاليه أدوميم” رفضا لقانون ضمها الذي ينوي الكنيست الإسرائيلي التصويت عليه.

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