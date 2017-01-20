متظاهرون بريطانيون لترامب: ابنِ الجسور لا الجدرانالجمعة، 20 يناير 2017 04:11 م
تدلّت من جسر البرج الشهير في لندن الجمعة، لافتة تقول “ابنِ الجسور لا الجدران” في إطار سلسلة من النشاطات في أجزاء مختلفة من العالم تهدف إلى التعبير عن الاستياء من تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
ورفع المحتجون عند الجسر الشهير رسائل وردية كتب عليها “تحرك الآن” بعد وقت قصير من شروق الشمس، في حين ثبّت آخرون اللافتة فوق سور الجسر بينما كان قارب سريع يرفع علماً أسود كتب عليه “ابنِ الجسور لا الجدران” يشق طريقه في نهر التيمز.
وعلى مقربة من البرلمان البريطاني رفع المحتجون لافتات تقول “المهاجرون مرحب بهم هنا” و”الهجرة أقدم من اللغة” فوق جسر وستمنستر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات في لندن ومدن بريطانية أخرى الجمعة.
ويواجه ترامب الذي سيتولى منصبه رسمياً في مراسم تقام في واشنطن الجمعة، مظاهرات في العاصمة خلال التنصيب وفي مدن مثل تورونتو وسيدي وأديس ابابا ودبلن جراء سياساته التي يقول منتقدوه إنها خطرة ومثيرة للانقسام.
ونظمت المظاهرة في لندن جماعة ناشطة تطلق على نفسها اسم “جسور لا جدران” في إشارة إلى تعهد ترامب ببناء جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك.
وقالت نونا هوركمانز من “جسور لا جدران” في بيان “لن ندع سياسة الكراهية التي يروج لها أمثال دونالد ترامب تترسخ.”
وأثار ترامب غضب خصومه جراء التصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية بخصوص النساء والمهاجرين غير الشرعيين والمسلمين وتعهداته بإلغاء إصلاحات الرعاية الصحية التي يطلق عليها اسم (أوباما كير) وبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
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