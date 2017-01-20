التقى يحيى راشد وزير السياحة ممثلى الشركات السياحية العاملة بالسوق الاسبانى للاستماع الى مقترحاتهم بشأن سرعة استعادة للحركة السياحية الى مصر، مؤكدا أن يقوم كل طرف بدوره لصالح المصلحة العامة بجانب تحقيق المصلحة الخاصة.

واستعرض راشد محاور تحرك وزارة السياحة للنهوض بالحركة السياحية من السوق الاسبانى من خلال العمل على تعديل بيان نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الاسبانية بشأن التوجه الى بعض المناطق بمصر بالتنسيق مع السفارة المصرية في اسبانيا.

كما التقى وزير السياحة بجوردي شوكلا، رئيس المجموعة الليبرالية بمجلس أوروبا ومقرر التقرير الخاص حول “عملية التطور السياسى في مصر” والمتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطى في لجنة العلاقات الخارجية والأوروبية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبانى. وأشار شوكلا إلى دعمه للجانب المصرى في كل من البرلمان الاسبانى ومجلس أوروبا وأنه فى خلال شهر سيتم العرض والعمل على تعديل البيان بشأن السفر الى مصر.

وأكد أهمية الجهود الترويجية والتسويقية واستمرار الحملات المشتركة مع شركاء المهنة في السوق الاسبانى والتوجه نحو السائح مباشرة بما يتناسب مع التغير فى توجهاته بشأن الحجوزات وتجاوبه نحو الوسائل الترويجية المختلفة وبناء على ذلك سيتم تكثيف حملة رقمية للتوجه نحو أكبر نسبة من الاسبان.

وتضمنت خطة التحرك التباحث مع شركة مصر للطيران بشأن تسيير رحلات مباشرة من اسبانيا الى الاقصر والتوجه الى اكبر المدن الاسبانية المصدرة للسياحة لمصر كمدريد وبرشلونة.

وفى سياق منفصل، أجرى الوزير حوارا مع صحيفة “الباييس” الاسبانية والتى تعتبر الأهم والاكثر انتشارا، حيث أشار الى مقومات المنتج السياحى المصرى وجهود الحكومة المصرية ووزارة السياحة لتحقيق ضمان اكبر استمتاع للسائح بتجربة سفره الى المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

كما عقد الوزير يحى راشد عددا من اللقاءات مع منظمى الرحلات وشركات السياحة العاملة في السوق الاسبانى ومنهم:

“Mucho Viaje-Politours-mapa tours-papiro tours-karnak travel ” حيث ألقى الضوء على الاجراءات التى تتخذها وزارة السياحة لانعاش الحركة السياحية علاوة على الجهود الترويجيه والدعائية بالاضافة الى برامج تحفيز الطيران التى تنتهجها وزارة السياحة للوقوف بجانب شركاء المهنة في السوق الأسبانى من منظمى رحلات وشركات السياحة للنهوض بالحركة السياحية من اسبانيا.