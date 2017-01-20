قال ضابط في الجيش العراقي إن عدداً من الجنود سقطوا بين قتلى وجرحى، الجمعة، في هجوم انتحاري لتنظيم “داعش” شمال شرقي الموصل.

وأوضح النقيب خالد عبود القيسي، من قوات الفرقة السادسة عشر، أن “انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجرها في تجمع للقوات العسكرية قرب جامع الخشاب في الحي العربي شمالي المدينة”، مبيناً أن “الهجوم أسفر عن مقتل جنديين اثنين على الأقل واصابة 7 آخرين جراح اثنين منهم خطرة للغاية”.

وحي “العربي” إلى جانب حيي “الرشيدية” و”بيسان” إلى جانب منطقة الغابات هي كل ما تبقى بيد تنظيم “اداعش” في النصف الشرقي من الموصل وتقاتل القوات العراقية لاستعادتها.

وأشار القيسي إلى أن قوات الجيش “تواصل التقدم في الحي الا انها تواجه مقاومة شرسة من قبل المسلحين”، منوهاً إلى أن “مساحة الحي كبيرة ومكتظة بالمدنيين، وهذا ما يزيد من صعوبة المهمة”.

وتتولى الفرقة السادسة عشر من الجيش مهمة القتال في الجبهة الشمالية الشرقية من المدينة والتي اتسمت بالبطء الشديد في التقدم مقارنة بالجبهات الأخرى.

وعزا القيسي ذلك إلى أن “مقاتلي هذه الفرقة غير مهيئين لقتال حرب الشوارع بنحو جيد وان جميع المعارك التي خاضوها ضد التنظيم في محافظتي الانبار وصلاح الدين، لم تكن داخل المدن والشوارع والازقة الضيقة انما كانت في أراضي شبه مفتوحة”، لافتاً الى ان “القوات بحاجة الى دعم جوي عاجل ومكثف كي تتمكن من انجاز المهمة”.

بدوره، قال العقيد في قوات مكافحة الارهاب علي نضال الالوسي، إن “تنظيم داعش أطلق منذ صباح اليوم أكثر من 28 قذيفة هاون من عيار 80 و120 ملم مستهدفة الحي الزراعي المحرر المحاذي لنهر دجلة شمالي شرقي الموصل”، مبيناً أن “القذائف أطلقها داعش من الجانب الآخر من النهر، التي لا زالت في قبضة التنظيم بالكامل”.

وتابع ان “عمليات القصف تسببت بإصابة نحو 4 مدنيين وتدمير عجلتين وإلحاق اضرار ببعض الدور السكنية”.