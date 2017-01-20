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الجمعة 20 يناير 2017 02:42 مساءً
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سيدة أمريكا الأولى تتحدث قبيل ساعات من تنصيب ترامب
ميلانيا زوجة ترامب‎

سيدة أمريكا الأولى تتحدث قبيل ساعات من تنصيب ترامب

الجمعة، 20 يناير 2017 03:42 م
متابعات

قبيل ساعات من التنصيب الرسمي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وخلال الحفل الذي أقيم بنصب لنكولن التذكاري عقب وصول الرئيس الجديد إلى واشنطن، انتهز ترمب الفرصة وترك الميكروفون للسيدة الأولى لتخاطب آلاف المناصرين الذين احتشدوا للترحيب بالرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية.
         
بنبرة خجولة، كانت كلمات ميلانيا بسيطة، بدأتها بتوجيه التحية للحضور على الدعم الكبير، مشيرة إلى أن “العمل سيبدأ غداً”، في إشارة إلى التنصيب الرسمي للرئيس الجديد.
وأضافت بلهجة تدل على أن الإنجليزية ليست لغتها الأولى: “لدينا العديد من المسؤوليات، ولسوف نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، لتقابل بتصفيق من الحضور، وقبلة من زوجها.
يذكر أن السيدة الأولى، وهي عارضة أزياء من سلوفينيا، كانت تتحاشى الأضواء قدر الإمكان أثناء الحملة الانتخابية لزوجها، ولم تتحدث في أي مؤتمر صحافي خلال تلك الفترة.

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