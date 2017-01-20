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عجوز اعتاد حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي 17 مرة
البيت الأبيض يستعد لاستقبال ترامب

عجوز اعتاد حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي 17 مرة

الجمعة، 20 يناير 2017 04:02 م
وكالات

ذكرت محطة “NBC” الأمريكية أن عجوزا يبلغ من العمر91 عاما سيشارك للمرة الـ 18 في حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة.

ووفقا للمحطة فإن “العجوز هارولد سمايك يقطن الآن في ولاية نيو جيرسي، وأول مرة شارك فيها في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي كانت في الـ 20 من يناير عام 1941، عندما قام فرانكلين روزفلت بأداء اليمين الدستورية وبدأ ولايته الثالثة كرئيس للولايات المتحدة”.

وتعليقا على خبر مشاركته في حفل تنصيب ترامب قال سمايك: “ينتابني شعور بالفخر تجاه بلدي، سأتوجه إلى واشنطن لأحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب، رغم أني صوتّ لصالح هيلاري كلينتون”.

والجدير بالذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان قد ذكر في وقت سابق أن عددا “قياسيا” سيحضر للمشاركة في حفل تنصيبه الذي سيكون في الـ 20 من يناير في واشنطن .

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