نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ظر اليوم الجمعة، مسيرة منطقة المراكبة بكفر الدوار، رددوا هتافات مناهضة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الإخوان والأهالي، وسط حالة من الكر ةالفر بين الطرفين.