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اشتباكات عنيفة بين الإخوان وأهالي البحيرة
مقتل متظاهر في اشتباكات بين الاخوان والامن ـ المطرية

اشتباكات عنيفة بين الإخوان وأهالي البحيرة

الجمعة، 20 يناير 2017 03:27 م

نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ظر اليوم الجمعة، مسيرة منطقة المراكبة بكفر الدوار، رددوا هتافات مناهضة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الإخوان والأهالي، وسط حالة من الكر ةالفر بين الطرفين.

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