اعتصام أعضاء المهن الطبية احتجاجًا على ضم "العلاج الطبيعي".. 6 مارس

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية على عدة قرارات منها مطالبة رئيس الوزراء بسحب القانون الخاص بضم العلاج الطبيعي والتواصل مع مجلس النواب لتوضيح انتهاك الدستور في حالة ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد.

كما وافقت على تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد المهن الطبية بتاريخ 6 مارس المقبل بالإضافة إلى تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد في الفرعيات بالمحافظات 20 مارس المقبل.

وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على عدم دستورية القانون وإحالة أي طبيب يوافق على القانون وضم العلاج الطبيعي إلى لجنة آداب المهنة.

وكان اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات”ألاطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان” قد عقد جمعية عمومية لرفض الضم القسري لنقابة العلاج الطبيعى والدفاع عن استقلال الاتحاد وأموال المعاشات والعلاج.