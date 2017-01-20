 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 02:38 مساءً
روابط سريعة
سر رفض مشاركة الجيش الأمريكي في حفل «تنصيب ترامب»
ترامب2

سر رفض مشاركة الجيش الأمريكي في حفل «تنصيب ترامب»

الجمعة، 20 يناير 2017 03:21 م
متابعات

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت مشاركة معدات عسكرية بحفل تنصيب الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”.

وقالت الصحيفة إن ترامب طلب مشاركة دبابات وقاذفات صواريخ ضمن مراسم تنصيبه مقارنة بالعروض العسكرية التي تقدمها روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة إن الدفاع رفضت طلب ترامب خوفا من عرض صور الدبابات وقاذفات الصواريخ بالجيش الأمريكي، ومن المتوقع أن تسبب المعدات الثقيلة أضرار شوارع واشنطن.

وأكد المتحدث باسم “البنتاجون” أن الحفل سيتضمن 5 طائرات عسكرية تحلق في سماء أمريكا.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3