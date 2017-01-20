أكد طاهر المصري رئيس وزراء الأردن الأسبق، أن معظم اللاجئين الفلسطينيين قد حصلوا على الجنسية الأردنية ، موضحا أن 44 % من اللاحئين الفلسطينيين مقيمين بأراضي بلاده.

وشدد المصري في حواره على قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الجمعة، على ضرورة دعم وتقوية السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الأن حوالي 750 ألف مستوطن منذ 1967 حتى الأن.