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رئيس الوزراء الأردني الأسبق: 44 % من اللاجئين الفلسطينيين مقيميين لدينا
طاهر المصري رئيس وزراء الأردن الأسبق
طاهر المصري رئيس وزراء الأردن الأسبق

رئيس الوزراء الأردني الأسبق: 44 % من اللاجئين الفلسطينيين مقيميين لدينا

الجمعة، 20 يناير 2017 03:38 م
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أكد طاهر المصري  رئيس وزراء الأردن الأسبق،  أن معظم اللاجئين الفلسطينيين قد حصلوا على الجنسية الأردنية ، موضحا أن 44 % من اللاحئين الفلسطينيين مقيمين بأراضي بلاده.
وشدد  المصري في حواره على قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الجمعة،  على ضرورة دعم وتقوية السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الأن حوالي 750 ألف مستوطن منذ 1967 حتى الأن.

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