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الجمعة 20 يناير 2017 02:53 مساءً
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الحكومة: جهة سيادية تتولى طباعة «امتحانات الثانوية»
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

الحكومة: جهة سيادية تتولى طباعة «امتحانات الثانوية»

الجمعة، 20 يناير 2017 02:43 م

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل نظام البلوكليت، الذى استحدثته وزارة التربية التعليم، لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه يحد من ظاهرة الغش.

وأوضح المركز، فى تقريره له اليوم الجمعة، أن نظام البوكليت شكل جديد لورقة الامتحانات ولا يشمل تغييرا فى نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة، مشيرا إلى أن هدفه هو القضاء على ظاهرة الغش الجماعى وتسريب الامتحانات، حيث يشمل دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة، وتتراوح الأسئلة من 40 إلى 60 جزئية، جميعها إجبارية، وستكون مختصرة وتغطى كامل المنهج، ومدة الامتحان كما هى ثلاث ساعات أو أقل حسب كل مادة.

وأشار المركز، إلى أن طباعة المادة ستكون قبل الامتحان بأيام قليلة، وتتولى جهة سيادية طباعة الأسئلة، وستكون بالتبديل المرتب.

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