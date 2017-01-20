رسمياً.. إسبانيولا التشيلي يوافق على بيع «سالوم» للزمالكالجمعة، 20 يناير 2017 02:46 م
تلقى نادى الزمالك، خطابا رسميا من نظيره يونيون إسبانيولا التشيلى، يفيد بالموافقة على بيع كارلوس سالوم مهاجم الفريق التشيلى للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد المفاوضات المكثفة الدائرة بين القلعة البيضاء والنادى التشيلى خلال الساعات الماضية.
ووافق نادى يونيون إسبانيولا التشيلى على تقاضى 600 ألف دولار نظير الاستغناء عن خدمات كارلوس سالوم لنادى الزمالك، وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مسئولى القلعة البيضاء لتخفيض المبلغ إلى 500 ألف دولار، لكن تمسك بطل تشيلى أدى لموافقة الأبيض على إتمام الصفقة بهذا المبلغ.
ويحمل كارلوس سالوم الجنسية الأرجنتينية والفلسطينية، ونال إعجاب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، الذى أبدى موافقته على ضم اللاعب، خاصة أن التعاقد معه سيجعل النادى يضرب عصفورين بحجر واحد وهو التعاقد مع مهاجم متميز وكذلك عدم قيده فى القائمة كلاعب أفريقى، لأنه يحق قيد اللاعب الفلسطينى كلاعب محلى فى قائمة الأندية المصرية.
-
«أوبر» تدفع 20 مليون دولار غرامة بسبب «التضليل»
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر” لخدمات النقل، مبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن ...Fri, 20 Jan 2017 08:59:11 GMT
-
سرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا»
استولى مجهولون على 5 لوحات نادرة لمشاهير الرسامين، من داخل متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين. وكشف مصدر أمني، أنه جار تفريغ ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
مصادر: طارق شوقي يعتذر عن حقيبة «التعليم»
قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، يدعمون استمرار الدكتور الهلالي الشربيني في منصبه وزيرا للتعليم لاستكمال تجربة “البوكليت” ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
جوني ديب يخسر 28 مليون دولار
أخذ الغضب الممثل الأمريكي جوني ديب عندما قرر احتساب ميزانيته فاكتشف خسارة 28 مليون دولار منها. وأدرك نجم هوليوود أن هذا المبلغ هو بالذات ذاك الذي دخل جيوب إداريين من ...Fri, 20 Jan 2017 11:10:38 GMT
-
مصادر: افتتاح «سد النهضة» منتصف العام الحالي
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم افتتاح السد، في منتصف العام الحالي، حيث أظهرت الصور الملتقطة له مؤخراً ارتفاع معدل التنفيذ. روابط: سد النهضة ...Fri, 20 Jan 2017 09:58:54 GMT
-
ابن مرتضى منصور: «لو أبو تريكة إرهابي.. سايبينه ليه؟!»
طالب أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادى الزمالك وعضو لجنة التعاقدات بالنادى بمحاكمة عادلة لمحمد أبوتريكة صانع العاب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق بعد إدراج اسمه ضمن ...Fri, 20 Jan 2017 09:58:54 GMT
-
«مواطنين ضد الغلاء»: السيسي لن يسكت عن «جشع التجار»
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء: إن لديه طموحًا وتفاؤلًا بأن 2017 ستكون سنة سعيدة على الشعب المصري، واصفًا الشبكة القومية للطرق بأنها الشبكة ...Fri, 20 Jan 2017 10:44:57 GMT
-
إغلاق جزئي لكوبري الدقي المعدني وكورنيش النيل
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أنه هناك إغلاق جزئي لكوبري 6 أكتوبر بالطريق القادم من مدينة نصر ومتجه إلى رمسيس لمدة 3 أيام لإجراء اصلاحات وتطوير لـ3 فواصل ...Fri, 20 Jan 2017 09:45:48 GMT
-
خبير علاقات دولية: ترامب يدرج «الإخوان» على قوائم الإرهابFri, 20 Jan 2017 10:30:36 GMT