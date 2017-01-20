انتقد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله ما اعتبره “محاولات نشطاء تخريب العلاقات المصرية الخليجية، واصفا المصريين المقيمين بالخليج بـ”الأخوة وأبناء المنطقة”.

وقال الجار الله من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “إثناء عشر مليون مصري عايشين في دول مجلس التعاون من سنوات وهم إخوة بل أبناء للمنطقة ماذا سيقول لهم ناشطي تخريب العلاقات في الساحة المصرية”.

وأضاف: “والله أنه مزعج قرع دفوف الناشطين لتخريب العلاقات المصرية الخليجية، إنها دفوف أشرار وليست دفوف أهل مصر الطيبين، الذين يسعون للشر لن ينجحوا”.